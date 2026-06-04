Elazığ'da arılar, akasya ağacında oğul verdi
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir arıcının kovanlarından ayrılan arılar, akasya ağacında oğul vererek kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Arıcı Murat Karakaya, arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kovanların bulunduğu bahçede akasya ağacına yuvalanarak oğul veren arılar, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arıcılıkla uğraşan Murat Karakaya'ya ait bal arıları kovandan ayrılarak yakınlardaki bir akasya ağacına konup oğul verdi. Ağacın dalında oluşan arı kümesi cep telefonu ile görüntülenirken Karakaya, oğul veren arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı