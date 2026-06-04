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Elazığ'da arılar, akasya ağacında oğul verdi

Elazığ'da arılar, akasya ağacında oğul verdi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir arıcının kovanlarından ayrılan arılar, akasya ağacında oğul vererek kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Arıcı Murat Karakaya, arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kovanların bulunduğu bahçede akasya ağacına yuvalanarak oğul veren arılar, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arıcılıkla uğraşan Murat Karakaya'ya ait bal arıları kovandan ayrılarak yakınlardaki bir akasya ağacına konup oğul verdi. Ağacın dalında oluşan arı kümesi cep telefonu ile görüntülenirken Karakaya, oğul veren arıları toplayarak yeniden kovana yerleştirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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