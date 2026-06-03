Haberler

Elazığ'da 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan dağıtıldı

Elazığ'da 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje kapsamında 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan teslim edildi. Proje ile arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" sürüyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine toplam 150 adet kovan teslim edildi. Toplam bütçesi 1 milyon 899 bin 600 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL'lik kısmının bakanlık tarafından hibe desteği olarak karşılandığı bildirildi.

Kovan dağıtımlarının, belirlenen diğer ilçelerdeki yetiştiricilere yönelik olarak planlama doğrultusunda devam edeceği aktarıldı. Proje ile ilde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerin gelir düzeyine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Emre Mor'un hayalleri yine suya düştü!
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı