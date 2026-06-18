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Diyarbakır'da uygulamalı ipek böcekçiliği eğitimi sertifika taktim töreni düzenlendi

Diyarbakır'da uygulamalı ipek böcekçiliği eğitimi sertifika taktim töreni düzenlendi
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Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen uygulamalı ipek böcekçiliği eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Törende, ipek böcekçiliğinin bölge ekonomisi ve kırsal kalkınmadaki önemi vurgulandı.

Diyarbakır'da uygulamalı ipek böcekçiliği eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etmek üzere sertifika töreni gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen "uygulamalı ipek böcekçiliği eğitimini" tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etmek üzere sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necatin Gönç, Arı Üreticileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, Kulp Koza Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, Kulplu Kadınlar Kooperatifi Başkanı Derya Gülaydın, Bursa Koza Birlik Başkanı Abdullah Kaya, Kulp Koza Birlik Yönetim kurulu Üyesi Ramazan Işık, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden İpek Böceği Çalışma Grup Sorumlusu ziraat mühendisi Gönül Öztürk, Bursa, Bilecik ve Alanya Koza Birlik Kooperatif Başkanları katılım sağladı. Törende konuşan Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Diyarbakır'da üretilen yaş koza ve ipek böcekçiliğinin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Diyarbakır'ın ipek böcekçiliğinde Türkiye genelindeki yeri ve potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Bakanlık olarak ipek böcekçiliğinin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında Diyarbakır'da ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Bakanlık destekleriyle üretimin önemli ölçüde arttığını ve Diyarbakır'ın Türkiye yaş koza üretiminde lider konuma ulaştığını belirtti. İpekli dokuma kültürünün yeniden canlandırılmasıyla kadınların üretime katılımının desteklendiğini vurgulayarak, sektörün kırsal kalkınma ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Tören 9 ilden eğitime katılım sağlayan kursiyerlere sertifikaların taktim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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