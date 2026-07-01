Av yasağının bittiği gün 130 kiloluk turna balığı yakaladı, nasıl doğrayacağını düşünmeye başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde av yasağının bittiği gün 130 kilo ağırlığında turna balığı yakalandı. Esnaf tezgaha gelen balığı, kara kara nasıl keseceğini düşündü.

Halil Taşkın isimli balıkçı tarafından Fırat Nehrinde yakalan130 kiloluk balık, ilçe merkezine getirildi. Taşınması ve araca yüklenmesinde büyük zorluklar yaşanan balık, ilçe merkezindeki tezgahta sergilendi. Kilogramı 350 lira olan balık, burada satışında yaşanan zorluklardan dolayı Elazığ'a gönderildi.

Dev turna balığını yakalayan Halil Taşkın, av yasağının bittiği günün sabahında ağlarına 130 kilo ağırlığında bir balık düştüğü için çok mutlu olduklarını, av yasağı boyunca uğradıkları zararı bu balık sayesinde telafi ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı