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Didim ilçe tarımdan 'zirai atık ambalajı' hatırlatması

Didim ilçe tarımdan 'zirai atık ambalajı' hatırlatması
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere zirai ilaç ambalajlarını çevreye atmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Proje kapsamında her 10 boş kutuya 1 litre sıvı gübre hediye ediliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde arazilerde kullanılan zirai ilaç ambalajlarının çevreye atılmaması konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin bilgilendirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Zirai İlaç ve Gübre Ambalaj Atıkları Toplanması ve Bertaraf" projesine dikkat çekti. Çiftçilere arazilerde kullandıkları zirai ilaç ambalaj kutularını çevreye atmamaları hatırlatılırken, ayrıca proje kapsamında biriktirilen her 10 boş zirai ilaç kutusuna 1 litre sıvı gübre hediye edildiği anlatıldı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Değerli çitçilerimiz zirai atık ambalajlarınızı doğaya veya çöpe atmayın. Biz de toplayıp imha merkezlerine gönderelim. Size de bu değerli davranışız için promosyon sıvı gübre verelim" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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