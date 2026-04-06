Haberler

Depremde kuruyan su kaynağı 3 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesindeki Gedikli Mahallesi'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından tamamen kuruyan su kaynağı, son yağışlar sayesinde yeniden akmaya başladı. Mahalle sakinleri, bu durumdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bulunan su kaynağı, deprem sonrası tamamen kurudu. Aradan geçen 3 yılın ardından bölgede etkili olan yağışlarla birlikte su kaynağının yeniden akmaya başlaması mahalle sakinlerini sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Gün, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini belirterek, "2023 yılında bu su gözümüz depremle birlikte yok olmuştu. 3 yıl sonra Çukurova'da alınan yağışların ardından kuruyan su gözünden yeniden su akmaya başladı. Allah'ımıza bin şükür yeniden suyumuz geldi. İnşallah bu sene afetsiz yağışlarla tüm Çukurova için bereketli bir sezon olur" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

