Haberler

Çal'da dolu yağışı ürünlere zarar verdi

Çal'da dolu yağışı ürünlere zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, arpa, buğday, bağ, mısır, ayçiçeği ve anason ekili alanlarda hasara yol açtı. Tarım ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, arpa, buğday, bağ, mısır, ayçiçeği ve anason ekili alanlarda farklı oranlarda zarar oluştuğu belirlendi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler, İsabey, Belevi ve Bayıralan mahallelerinin kesişim noktasında bulunan tarım arazilerinde, 13 Haziran 2026 tarihinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı üreticileri olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, İl Müdür Yardımcısı, Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personeller sahada incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Yapılan ilk incelemelerde arpa, buğday, bağ, mısır, ayçiçeği ve anason ekili alanlarda farklı oranlarda hasar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler, zarar gören alanlarda detaylı çalışmalarını sürdürürken, hasarın boyutunun yapılacak kapsamlı incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin sahada üreticilerle birlikte çalıştığı, hasar tespit sürecinin titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özşen Madencilik işçilerinin 27 günlük direnişi anlaşmayla sona erdi

27 gün sonra gelen mutluluk
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin

Baba ve oğlu dereye uçtu, AK Parti Milletvekili küplere bindi
Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim

Bu hallerinden eser kalmadı
Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
'Altunlar' suç örgütüne operasyon! 33 şüpheli tutuklandı

"Altunlar" suç örgütüne operasyon! El konulan servet dudak uçuklattı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı