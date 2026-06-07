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Yağışlarla dolan Demirözü Barajı eski görünümüne kavuştu

Yağışlarla dolan Demirözü Barajı eski görünümüne kavuştu
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklıkla su seviyesi yüzde 30'a düşen baraj, bu yılki yağışlarla tamamen doldu. 115 bin dekar tarım arazisini sulayan baraj, bölge ekonomisine can verdi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalan Demirözü Barajı, bu yıl etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Bölgede sulama, balıkçılık ve turizm açısından büyük önem taşıyan baraj, 62 milyon metreküplük su kapasitesiyle yöre ekonomisine katkı sağlıyor.

Kuraklık ve sulama faaliyetleri nedeniyle Ekim 2025'te doluluk oranı yüzde 30'un altına kadar gerileyen barajda, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlarla birlikte su seviyesi yeniden yükseldi.

Yaklaşık 115 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayan barajın tamamen dolması üreticileri de sevindirdi.

Geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alanların yeniden su altında kaldığı barajdaki değişim görüntülendi. Görüntülerde, kuraklık döneminde oluşan kıyı şeridinin yeniden sularla kaplandığı görüldü.

Bölge için stratejik öneme sahip barajın doluluk oranındaki artışın, tarımsal üretim başta olmak üzere balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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