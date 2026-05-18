Çıldır Gölü'nde yelken ve kürek heyecanı yaşandı

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Çıldır Gölü, bu kez doğa manzarasının yanı sıra su sporlarına ev sahipliği yaptı.

Gölde düzenlenen etkinlikte, yelken ve kürek tekneleriyle vatandaşlar bu heyecanı yaşadı. Rüzgarın etkisiyle göl üzerinde süzülen yelkenliler renkli görüntüler oluştururken, kürek çeken vatandaşlar da parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için yoğun çaba harcadı.

Etkinliğe katılanlar, Çıldır Gölü'nün doğal güzelliği ve sakin yapısıyla su sporları için önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Bölge turizmine katkı sağlaması hedeflenen organizasyonun, ilerleyen dönemlerde daha geniş katılımla düzenlenmesi planlanıyor. Özellikle yaz aylarında doğa ve spor tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Çıldır Gölü, farklı etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. - ARDAHAN

