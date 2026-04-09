Haberler

Çanakkale'de geçen yıl orman yangınlarından etkilenen 39 üreticiye 2 bin kovan dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale ilinde 2025 orman yangınlarında zarar gören arıcılara yönelik kovan temini projesi kapsamında 39 üreticiye toplam 2 bin kovan teslim edildi.

Çanakkale ilinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören arıcılara kovan temini projesi çerçevesinde kovan teslim töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen Çanakkale ilinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören arıcılara kovan temini projesi kapsamında kovan teslim töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 39 üreticiye toplam 2 bin kovan dağıtımı yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

