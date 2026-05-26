Kestane ormanlarını faydalı böcekler koruyor

Bursa'da kestane ormanlarına zarar veren 'Kestane Gal Arısı'na karşı orman bölge müdürülüğü ekiplerince 48 bin adet faydalı böcek 'Torymus sinensis' salındı.

Bursa'da orman köylüsünün gelir kaynağı aynı zamanda bölgenin değerli odun dışı orman ürünü olan kestane ağaçlarında verim düşüklüğüne sebep olan 'Kestane Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Laboratuvarında 2026 yılı içerisinde üretilen 48 bin adet faydalı böcek 'Torymus sinensis', Bursa ve Yalova illerinde bulunan kestane ormanlarına salındı.

5 yılda toplam 208 bin adet faydalı böcek kestane ormanlarına salındı

Bursa ve Yalova illeri kestane üretiminde önemli potansiyele sahip. Kestane ağaçlarının hastalıklara karşı dirençli ve sağlıklı yetişmeleri için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen biyolojik mücadele çalışmaları sayesinde hem doğal dengeyi korunuyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor. 2021-2026 yılları arasında laboratuvarda toplam 208 bin adet 'Torymus sinensis' üretilerek kestane ormanlarına salımı gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı