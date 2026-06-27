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Buldan'da ormanlar için kalıcı çalışmalar başladı

Buldan'da ormanlar için kalıcı çalışmalar başladı
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2025 yılındaki orman yangınlarının ardından Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, bölgenin geleceğini güvence altına almak için kalıcı dere ıslahı ve altyapı projeleri kapsamında saha incelemelerine başladı.

2025 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, bölgenin geleceğini güvence altına almak amacıyla kalıcı dere ıslahı ve altyapı projeleri için sahada kapsamlı inceleme başlattı.

2025 yılında Buldan'da meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar hız kazandı. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bölmekaya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde, yangın sonrası oluşabilecek risklere karşı uzun vadeli çözümler geliştirmek amacıyla teknik incelemeler başlatıldı. Geçici önlemler yerine kalıcı altyapı projelerinin hayata geçirilmesini hedefleyen çalışmalar kapsamında, havzanın güvenliğini artıracak dere ıslahı ve çeşitli altyapı uygulamaları planlanıyor.

Saha çalışmalarına Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar başkanlığındaki teknik heyet katıldı. Heyette Etüd Proje Başmühendisi Deniz Aydemir, Buldan Orman İşletme Müdürü Derya Özden, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kaykan, İnşaat Mühendisi Mehmet Hakan İlhan ve Etüt Proje Mühendisi Ferat Sevi yer aldı.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla yangından etkilenen alanların korunması, su akışlarının düzenlenmesi ve bölgenin doğal yapısının uzun vadede güvence altına alınmasının amaçlandığını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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