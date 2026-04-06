Adilcevaz'da domuzlar çiftçileri bezdirdi

Güncelleme:
Adilcevaz ilçesinde artan yaban domuzu popülasyonu, tarlalara inerek çiftçilerin ekili alanlarına büyük zararlar veriyor. Çiftçiler, acil çözüm talep ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son dönemde artan yaban domuzu popülasyonu, çiftçilerin kabusu haline geldi.

İlçede tarlalara inen domuz sürüleri, ekili alanlara büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bırakıyor. İlçeye bağlı Esenkıyı köyünde yaşayan çiftçiler, domuzların ekili tarlalarına ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Emeklerinin bir gecede yok olduğunu söyleyen üreticiler, acil çözüm talep ediyor. Çiftçilerden Şakir Koçak, "Gece gündüz ne varsa talan ediyorlar. Emeğimizin yok olduğunu görmek çok üzücü" dedi.

Uzmanlar, yaban domuzlarının yiyecek bulmakta zorlandıkları dönemlerde yerleşim yerlerine daha fazla yaklaştığını belirtirken, kontrolsüz artışın tarım alanları üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor