Haberler

Bayburt'taki tuğla fabrikasında çevre denetimi yapıldı

Bayburt'taki tuğla fabrikasında çevre denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bir tuğla fabrikasında çevre mevzuatına uygunluk denetimi yaptı. ÇED süreci, hava emisyonu, toz kontrolü ve atık yönetimi incelendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında çevre mevzuatı kapsamında birleşik denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürü Cengiz Sevim ve beraberindeki teknik heyetin katılımıyla yapılan denetimlerde, tesisin çevre mevzuatına uygunluğu incelendi. Ekipler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine ilişkin yükümlülükleri, çevre izin belgeleri, hava emisyonu kaynakları, toz kontrolüne yönelik uygulamaları, atık yönetimi faaliyetleri ve çevre mevzuatına uygunluk durumunu yerinde incelendi.

Üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin de değerlendirildiği çalışmaların, bölgedeki çevre mevzuatına uyumu sağlamak amacıyla devam edeceği kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı

Yıldız isim için son karar çıktı! Taraftar merakla bekliyordu
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!