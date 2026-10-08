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Bayburt'ta Tarım ekipleri süne zararlısının kışlak alanlarını inceliyor

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Bayburt'ta Tarım ekipleri süne zararlısının kışlak alanlarını inceliyor
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Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini sürdürüyor. Kışlak alanlarındaki yoğunluk ve kışlama durumu incelenirken, mücadele edilmezse hububatta yüzde 100'e varan zarar oluşabileceği belirtiliyor.

Bayburt'ta hububat alanlarında verim ve kalite kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrolleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yürütülen arazi çalışmalarında, sünenin kışlak alanlarındaki yoğunluğu ve kışlama durumu inceleniyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, süne zararlısının mevcut durumuna ilişkin arazi gözlemleri ve tespitler yapılıyor. Kışlak alanlarındaki zararlı yoğunluğu ile kışlama durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Mücadele edilmediği takdirde hububat üretiminde yüzde 100'e varan oranlarda zarara neden olabilen süne, ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açabiliyor.

Ekiplerin arazi kontrolleriyle süne zararlısının kışlaklardaki durumu takip edilerek, hububat üretiminin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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