Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle konulan kısıtlamalar kalktı, hayvan pazarı açıldı

Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle konulan kısıtlamalar kalktı, hayvan pazarı açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle 6 Ekim 2026'da getirilen hayvan hareketi kısıtlamaları, komisyon kararıyla kaldırıldı. Kısıtlamaların sona ermesiyle hayvan pazarı bugün yeniden faaliyete geçti ve üreticiler hayvan alım satımını yeniden yapabilecek.
Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle uygulanan hayvan hareketi kısıtlamaları kaldırıldı. Bayburt hayvan pazarı, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde uygulamaya konulan kısıtlamaların, alınan komisyon kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi. Bayburt'ta görülen şap hastalığından ötürü hayvan pazarı kapatılarak önlem alınmıştı.
Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte üreticiler hayvan alım satımını yeniden gerçekleştirebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı