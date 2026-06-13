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Bayburt'ta hazine taşınmazları için arazi çalışması yapıldı

Bayburt'ta hazine taşınmazları için arazi çalışması yapıldı
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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki hazine taşınmazlarının sınır, kullanım ve yapı durumlarını saha çalışmasıyla denetledi. Vatandaş başvuruları da değerlendirildi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak ekiplerince, köylerde bulunan hazine taşınmazlarına yönelik arazi inceleme çalışması gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları kapsamında hazineye ait taşınmazların sınırları, kullanım durumları ve mevcut yapıları yerinde incelendi. Çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen talep ve başvurular da değerlendirilerek, gerekli tespitler yapıldı.

Ekipler tarafından yürütülen incelemelerde, kamuya ait taşınmazların güncel durumu kayıt altına alınırken, mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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