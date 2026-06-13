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Bayburt'ta yeraltı suyu aramalarında 150 metrede suya ulaşıldı

Bayburt'ta yeraltı suyu aramalarında 150 metrede suya ulaşıldı
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DSİ ekiplerinin Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yürüttüğü yeraltı suyu etüt çalışmalarında 150 metre derinlikte suya ulaşıldı. Sondajda 180 metre delgi yapılırken, kuyunun teçhiz ve çakıllama işlemlerinin ardından çalışmalar tamamlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bayburt'ta yürütülen yeraltı suyu etüt çalışmaları kapsamında 150 metre derinlikte suya ulaşıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13. Sondaj Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yeraltı suyu etüt çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 150 metre derinlikte suya ulaşıldığı belirtilen açıklamada, sondaj faaliyetlerinde toplam 180 metre delgi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, sondaj kuyusunda teçhiz ve çakıllama işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların sona ereceği kaydedildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların bölgedeki yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi ve su kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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