Bostanlarda 'trözi' mesaisi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bostanlarda tamamen organik olarak yetiştirilen, halk arasında "trözi" olarak da bilinen acurun hasattı yapılıyor.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte tarlalarda hasat hareketliliği hız kazandı. Tamamen organik olarak üretilen acurlar, çiftçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanarak pazarın yolu tutuluyor. Kendine has lezzetiyle bilinen ve yöre halkı tarafından "trözi" olarak adlandırılan bu şifalı ürün, hem taze tüketim için hem de meşhur acur turşusu yapımı için vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Pazarda kalitesine ve boyutuna göre kilosu 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan acurlar, sadece iç piyasada değil, gurbetçiler ve ihracatçılar aracılığıyla Avrupa ülkelerinde de büyük rağbet görüyor.

"Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya gönderiyoruz"

Pazarcı Veysel Alev, isminin trözi olduğunu belirterek, "Tamamen organiktir. Biz bunu tarladan getiriyoruz, pazarda satıyoruz. Kilosu yerine göre 100 liradır, yerine göre 50 liradır. Hem yemektir hem turşudur, çok lezzetlidir. Türkiye'nin her yerine gidiyor, turşusu Avrupa ülkelerine bile gidiyor" dedi.

Tarladaki üretici Rıdvan Korkut ise tarlada organik, ilaçsız ve susuz yetişen acurları toplayıp kovalara bıraktıklarını aktardı. Korkut, "Biz bunları böyle topluyoruz, kovaya bırakıyoruz. Götürüp kasalara yerleştiriyoruz, pazara sunuyoruz. Vatandaşlar da gelip taze taze alıyorlar. Turşusunu yapıyorlar, yemeklik kullanıyorlar. Çok güzel, lezzetli bir ürünümüzdür" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı