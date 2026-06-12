Düzce'de köy yollarında çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yürütülen sıcak asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla birlikte yolun asfalt serimine hazır hale getirildiği bildirildi.

Gölyaka'ya bağlı Bakacak köyünde sıcak asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun sıcak asfalt serimine hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen altyapı uygulamaları sona erdi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli, konforlu bir yol ağına kavuşması hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yol yatırımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı