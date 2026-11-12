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Aydın Valisi Varol, Kuşadası'nda çırpma makinesiyle zeytin topladı

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Aydın Valisi Varol, Kuşadası'nda çırpma makinesiyle zeytin topladı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda Zeytin Rotası Programı kapsamında düzenlenen hasat etkinliğine katılarak çırpma makinesiyle zeytin topladı. Varol, üreticilerle bir araya gelip hasat heyecanını paylaştı; zeytin topladığı anlar objektiflere yansıdı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde çırpma makinesini eline alarak ağaçlardan zeytin topladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Zeytin Rotası Programı kapsamında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Etkinlikte zeytin ağacının başına geçen Vali Varol, çırpma makinesini eline alarak dallardaki zeytinleri kendi elleriyle topladı. Zeytin hasadına katılarak üreticilerle bir araya gelen Vali Varol, ağaçlardan zeytinlerin toplanmasına eşlik etti. Hasat sırasında çırpma makinesini kullanan Varol'un zeytin topladığı anlar objektiflere yansıdı. Kuşadası'ndaki etkinlikte üreticilerle hasat heyecanını paylaşan Vali Varol, Aydın'ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan zeytinin üretim sürecine de katılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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