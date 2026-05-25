Suya kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldi. Çiftlik köyünde bir büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef olurken, aynı kişiye ait yaklaşık 200 meyve fidanı da zarar gördü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son günlerde aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Çiftlik köyünde köy içerisinden geçen derede aşırı yağışların ardından su seviyesi yükseldi. O sırada otlamakta olan ve Cengiz Şişman'a ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Hayvan sahibinin uzun uğraşlarına rağmen kurtarılamayan hayvan, boğularak telef oldu.

Öte yandan yine aynı kişiye ait tarım arazisinde bulunan yaklaşık 200 meyve fidanının da taşkın sularından zarar gördüğü ve sulara kapılarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bölgede yaşanan sel sonrası vatandaş büyük maddi zarar yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
