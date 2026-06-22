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Arsuz'da soya ekimi yapıldı

Arsuz'da soya ekimi yapıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 180 dekarlık alanda ilk kez ekimi yapılan soyada dekara 350-550 kilogram arası hasat bekleniyor. Kaymakam Fatih Eroğlu, TAKE Projesi kapsamındaki üretim alanlarını inceledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 180 dekarlık alanda ekimi yapılan soyada dekara 350 kilogram ile 550 kilogram aralığında hasat bekleniyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının TAKE Projesi kapsamında ilçede ilk kez ekimi yapılan soya üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında ilçede ilk kez ekimi gerçekleştirilen soya üretim alanlarını ziyaret etti.

Arsuz ilçesinde toplam 180 dekarlık alanda, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan "Turbo" ve "Adel" çeşidi soya tohumlarının gelişim süreci hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Eroğlu, 23 Nisan'da ekilen ve çiçeklenme dönemine giren bitkileri yerinde inceledi.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yüksek verim potansiyeline sahip soya çeşitlerinden dekara 350 ila 550 kilogram arasında ürün elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaymakam Eroğlu, ilçede ilk kez gerçekleştirilen soya üretiminin Arsuz tarımı açısından stratejik bir adım olduğunu ifade ederek alternatif ürünlerin üretim desenine dahil edilmesinin tarımsal çeşitliliği artıracağını ve üreticilere yeni gelir imkanları sunacağını söyledi.

Kaymakam Eroğlu, elde edilecek sonuçların yeni üretim alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ve Arsuz'un tarımsal kalkınmadaki öncü rolünü sürdüreceğini kaydetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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