Haberler

Akşehir Kirazı'nın geleceği sahada değerlendirildi

Akşehir Kirazı'nın geleceği sahada değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde coğrafi işaretli kiraz üretim süreci için saha incelemeleri yapıldı, üreticilerin sorunları dinlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, coğrafi işaretli Akşehir Kirazının üretim sürecine yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelerde üreticilerin sorun ve talepleri yerinde dinlenirken, sezon öncesi değerlendirmelerde bulunuldu.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, mahalle muhtarları ve üreticilerle birlikte kiraz bahçelerini ziyaret ederek üretim sürecine ilişkin incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kiraz bahçelerinin gelişim durumu, hasat öncesi hazırlıklar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer, üreticilerle birebir görüşerek taleplerini dinledi ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerde ayrıca, ilçe ekonomisinin önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Akşehir Kirazı'nın üretim kapasitesinin artırılması, kalite standartlarının korunması ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Yetkililer, Akşehir Kirazı'nın hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki marka değerinin yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda kalite odaklı bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti. Kaymakam. Mustafa Yiğit ve Müdür Halil İbrahim Önder, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, sahada gerçekleştirilen incelemelerin sorunların yerinde tespit edilmesi ve hızlı çözümler üretilmesi bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilçenin marka değeri haline gelen Akşehir Kirazı'nın üretim, kalite ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları, üreticiler ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerker Arap:

güzel güzel yapıyolar da sorun var bi yan da mesele çıkıyo hani üreticiler söylediklerini hallolmuş mu diye soracak insan orda taraftan ihmal var bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Morkoç:

iyi bir girişim tabi kirazın kalitesi önemli ama hayvanlar da ihmal edilmesin bahçelerde böcek kontrolü falan yapılıyo mu bilemedim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Ulger:

şehirde kiraz mı yetişiyo valla hiç bilmiyodum akşehir ne kadar uzak orası ya ineğine benzeyo bu tür haberler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
İngiliz hükümetinde bütçe depremi! Savunma Bakanı John Healey istifa etti

İngiltere'de savunma krizi