Akşehir Kirazı'nın geleceği sahada değerlendirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, coğrafi işaretli Akşehir Kirazının üretim sürecine yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelerde üreticilerin sorun ve talepleri yerinde dinlenirken, sezon öncesi değerlendirmelerde bulunuldu.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, mahalle muhtarları ve üreticilerle birlikte kiraz bahçelerini ziyaret ederek üretim sürecine ilişkin incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kiraz bahçelerinin gelişim durumu, hasat öncesi hazırlıklar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer, üreticilerle birebir görüşerek taleplerini dinledi ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerde ayrıca, ilçe ekonomisinin önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Akşehir Kirazı'nın üretim kapasitesinin artırılması, kalite standartlarının korunması ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Yetkililer, Akşehir Kirazı'nın hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki marka değerinin yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda kalite odaklı bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti. Kaymakam. Mustafa Yiğit ve Müdür Halil İbrahim Önder, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, sahada gerçekleştirilen incelemelerin sorunların yerinde tespit edilmesi ve hızlı çözümler üretilmesi bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilçenin marka değeri haline gelen Akşehir Kirazı'nın üretim, kalite ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları, üreticiler ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı