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Hububat alanlarında denetimler sürüyor

Hububat alanlarında denetimler sürüyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hububat rekoltesini artırmak için Dazkırı, Hocalar, İscehisar ve Sultandağı ilçelerinde fenolojik gözlem, hastalık-zararlı ve süne kontrollerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hububat ürünlerinde rekoltenin arttırılması amacıyla başlatılan hububat alanlarında fenolojik gözlem, hastalık-zararlı ve süne kontrolleri devam ediyor.

Kontrollerinde Dazkırı, Hocalar, İscehisar ve Sultandağı ilçelerinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "İl müdürlüğümüzce, bitkisel üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi, üretim sezonunun sahada yakından takip edilmesi ve üreticilerimizin zamanında bilgilendirilmesi amacıyla il genelinde fenolojik gözlem ile hastalık, zararlı ve süne kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ile Dazkırı, Hocalar, İscehisar ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ile hastalık, zararlı ve süne kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında bitkilerin gelişim dönemleri yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirilmiş, ayrıca ekili alanlarda hastalık ve zararlı yönünden kontroller yapılmış, süne popülasyonuna yönelik gözlem ve değerlendirmelerde bulunularak üretim sezonuna ilişkin tarımsal gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Ayrıca Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde kullanılan Mobil Ürün Tespit Uygulaması ile sahadan referans veri toplama ve ürün doğrulama işlemleri etkin şekilde yürütülmekte, üreticilerimiz tarafından yapılan ürün beyanlarının doğruluğu kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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