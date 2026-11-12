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Adaklı'da 2026 KÖYDES kapsamında stabilize yol çalışmaları sürüyor

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Adaklı'da 2026 KÖYDES kapsamında stabilize yol çalışmaları sürüyor
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Adaklı'da 2026 KÖYDES kapsamında köy yolları ve altyapı çalışmaları sürüyor. Kaymakam Tugay Kalkanlı Karaçubuk'ta kanalizasyon bakımını inceledi; Çevreli, Ayvadüzü, Sevkar, Kozlu ve Erler köylerinde stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde köylerin altyapı ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adaklı ilçesinde 2026 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırımları kapsamında köylerin altyapı ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Adaklı Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Karaçubuk köyünde devam eden kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan 2026 yılı KÖYDES kapsamında Çevreli, Ayvadüzü, Sevkar, Kozlu ve Erler köylerinde stabilize yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla köy yollarının iyileştirilmesi ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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