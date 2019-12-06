Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa vizyonu MÜSİAD’da konuşuldu

06.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:38

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Bursa'yı çevresiyle, şehirciliğiyle ve ulaşım ağlarıyla katma değer sağlayan bir dünya şehri yapmayı hedeflediklerini ve bu anlamda da ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.