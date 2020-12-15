Çevikel: "Sanayici üretime devam ediyor"
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Çevikel: "Sanayici üretime devam ediyor"

15.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:04
Çevikel:

Ekim ayı sanayi üretim endeksinde yaşanan yüzde 10,2'lik artışın sevindirici olduğunu belirten yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Sanayici üretmeye devam ederken, reformların ve yeni desteklerin hayata...

Ekim ayı sanayi üretim endeksinde yaşanan yüzde 10,2'lik artışın sevindirici olduğunu belirten yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Sanayici üretmeye devam ederken, reformların ve yeni desteklerin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, pandemi döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Genel olarak sektörlere bakıldığında en yüksek artışın yüzde 11 ile imalat sanayi sektöründe yaşanmasının da artışın reel bir artış olduğunu gösterdiğinin altını çizen Çevikel, "Pandeminin başladığı Mart ayından bugüne kadar tüm olumsuzlara rağmen üretmeye devam eden sanayicimizi bir kez daha kutlamak istiyorum. Üretmeye devam ettiğimiz sürece, devletimizin de destekleri ile en az hasar ile bu süreci atlatmayı umuyorum" dedi.

Kısıtlamaların son bulduğu Haziran ayı ile birlikte üretimde eski düzene dönüşün başladığı hatırlatan Çevikel, "Rakamlar da gösteriyor ki V tipi büyüme gerçekleşiyor. Fakat bu büyüme pandemide ikinci dalga ile başlayan kısıtlamalarda Kasım ve Aralık beklentileri negatif yönde. Bu süreci yeniden artıya çevirmek gerekiyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı hibe desteklerini açıkladı. Teşekkür ederiz, fakat yeterli değil. Sürdürülebilir büyüme için devamı gerekli. Hazırlanan hukuk ve ekonomik reformların da hayata geçmesi gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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