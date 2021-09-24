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CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.

2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuraları, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da çekildi.

Kurada, Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet D Grubu'nda Beziers Volley (Fransa), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) takımlarıyla, VakıfBank B Grubu'nda ASPTT Mulhouse (Fransa), LP Salo (Finlandiya) ve Vero Volley Monza (İtalya) ile, Türk Hava Yolları da C Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya) ve Dukla Liberec (Çekya) takımlarıyla eşleşti.

Erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta E Grubu'nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), AS Cannes Dragons (Fransa) ve Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart ise B Grubu'nda Dinamo Moskova (Rusya), Greenyard Maaeseik (Belçika) ve Projekt Warszawa (Polonya) takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Haber: CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Haberler Spor
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