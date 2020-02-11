Çetinkaya: Bankaların ücretleri karşılanabilir olmaktan uzak

11.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:11

TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.