Çetinkaya: Bankaların ücretleri karşılanabilir olmaktan uzak
TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
11.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:11
TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com