Çetin: "7 yılda 35 bin kişiyi istihdam ettik"
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Çetin: "7 yılda 35 bin kişiyi istihdam ettik"

Çetin: '7 yılda 35 bin kişiyi istihdam ettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 7 yıllık süre içinde çeşitli kuruluşlarda istihdam ettikleri kişi sayısının 35 bini geçtiğini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 7 yıllık süre içinde çeşitli kuruluşlarda istihdam ettikleri kişi sayısının 35 bini geçtiğini söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Çin firması Genel Müdürü MaHaiqiao, İnsan Kaynakları yöneticileri Adilimu Baihetiyaer ve Kayhan Doğan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Çetin, Genel Müdür MaHaiqiao ve beraberindekilere Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi ile olan işbirliğinden dolayı teşekkür etti. İstihdam Birimi'nin işletmelerin katkılarıyla birlikte önemli işler yaptığını, binlerce kişiye iş bulduğunu belirten Başkan Çetin, "7 yıllık süre içinde istihdam ettiğimiz kişi sayısı 35 bini geçti. Bunda birim çalışlarımızın olduğu kadar sizin gibi değerli yatırımcıların da büyük katkısı var. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirten New Hope Turkey Yem Fabrikası Genel Müdürü MaHaiqiao, Çukurova Belediyesi'ndeki sıcak karşılamanın kendisini çok etkilediğini kaydetti.

Başkan Soner Çetin ziyarette MaHaiqiao'ya İstihdam Birimi'ne katkılarından dolayı plaket verdi. - ADANA

Çetin: '7 yılda 35 bin kişiyi istihdam ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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