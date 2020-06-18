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Çeşme'nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu uzun bir tedavi sürecine giren Yavuz Selim Yılmaz, iyileşerek çok sevdiği yeşil sahalara geri döndü.

Çeşme'nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü
18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:41

Geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu uzun bir tedavi sürecine giren Yavuz Selim Yılmaz, iyileşerek çok sevdiği yeşil sahalara geri döndü.

6 Kasım 2019 tarihinde motosikletiyle bir trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Çeşme Belediyespor spor etkinlikleri sorumlusu Yavuz Selim Yılmaz, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından iyileşerek, çok sevdiği yeşil sahalara ve Çeşme Belediyespor'a geri döndü.

"Çeşmelilerin pozitif enerjisi beni yaşama geri döndürdü"

Geçirdiği ağır kazanın ardından çok sayıda Çeşmeli'nin telefonla, mesajlarla ve hastane ziyaretleriyle yalnız bırakmadığı sevilen Yavuz Selim Yılmaz, yeniden yeşil sahalara dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ben herkesi gerçekten çok seviyorum; ama Çeşmelilerin, Çeşme'de yaşayanların beni bu kadar çok sevdiğini, bana bu kadar çok değer verdiğini bilmiyordum. Tedavi sürecinde eşim bana dedi ki; 'Sen yoğun bakımda kaldığın süre içerisinde, sana öyle pozitif enerjiler geliyordu ki ve sen o pozitif enerjileri öyle bir topluyordun ki, bunu sana anlatmam mümkün değil.' Gerçekten, iyi ki varsınız. Benim yaşama geri dönmenin tek nedeni, benim için hayır duası eden, bana pozitif enerjilerini gönderen Çeşmelilerdir" dedi.

Yavuz Selim Yılmaz'ın çok sevdiği Çeşme Belediyespor'a ve yeşil sahalara dönüşünü çektiği fotoğraflarla sosyal medya sayfasında duyuran Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gültekin da, "Yavuz hocamız aramıza döndüğü için çok memnunuz. 1980'li yıllardan beri kendisiyle dostluğumuz ve top oynamışlığımız var. Kendisine ailesi ile beraber, sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz" diyerek dileklerini dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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