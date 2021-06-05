Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor
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Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor

Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbul'a gelmesinin ardından İzmir Çeşme'de tatil yapan arkadaşlarının yanına geri döndü. Ukraynalı kız arkadaşı ve yanındaki iki kadın ile fotoğrafı paylaşılan Yalçın, sosyal medyayı salladı. Yalçın'a futbolseverlerden gelen "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası yükleniyor" yorumları beğeni yağmuruna tutuldu.

Sergen Yalçın'ın tatili son sürat devam ediyor. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı teknik adam, İstanbul'a işleri için gelmesinin ardından İzmir Çeşme'ye arkadaşlarının yanına geri döndü. Yaklaşık 2 haftadır Çeşme'de arkadaşlarıyla bir villada doyasıya eğlenen Yalçın'ın tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor

"ERSUN YANAL VAKASI İKİ"

Sergen Yalçın için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı. "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası iki" yorumları büyük etkileşim aldı.

Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor

YANAL'IN AYRILIK SEBEBİ OLDU

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aziz Yıldırım'ın, "Kadın arkadaşlarına göre antrenman programı belirliyor" ifadesinin ardından başarılı hoca ile yollar ayrılmıştı.

Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor
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