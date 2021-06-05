Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a olay yorum: Ersun Yanal vakası yükleniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbul'a gelmesinin ardından İzmir Çeşme'de tatil yapan arkadaşlarının yanına geri döndü. Ukraynalı kız arkadaşı ve yanındaki iki kadın ile fotoğrafı paylaşılan Yalçın, sosyal medyayı salladı. Yalçın'a futbolseverlerden gelen "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası yükleniyor" yorumları beğeni yağmuruna tutuldu.