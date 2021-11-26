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ÇESK, İzmitsporu'u 77 46'lık skorla mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ÇESK, İzmitsporu'u 77 46'lık skorla mağlup etti

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı ligde 5. maçına çıktı.

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı ligde 5. maçına çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede İzmitspor ile karşı karşıya gelen ÇESK, rakibini 77-46'lık skorla mağlup etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ÇESK Basketbol - İzmitspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Devre arasında sahneye davet edilen Çiftçi, tribünleri selamlayarak taraftara takımlarını yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Güzel bir atmosfer olduğuna değinen Çiftçi, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Maçın başlamasının ardından ÇESK, rakibini 77 - 46'lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın devre arasında üçlük yarışması yapıldı. Kızlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmayı erkeklerde Durmuş Çulha, kızlarda Asya Seçkin kazandı. Birinciler ödül olarak Basketbol topu kazanırken, ödüllerini Başkan Bünyamin Çiftçi'nin ellerinden aldı. - KOCAELİ

ÇESK, İzmitsporu'u 77 46'lık skorla mağlup etti

ÇESK, İzmitsporu'u 77 46'lık skorla mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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