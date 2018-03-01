Çerkezköy Tso Heyeti'nden Ukrayna Çıkarması

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ukrayna iş gezisinin birinci günü Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve beraberindeki 65 kişilik heyet. Zaporizhzhya şehrindeki tarihi Mühendislik Tekniği ve Uçak Motorları Tarihi Müzesi olan 'Motor Sich' müzesini ziyaret ettiler.

Dün öğle saatlerinde Ukrayna'nın Zaporizhzhya şehrine ulaşan iş adamları, konaklayacakları otele yerleştikten sonra kentin tarihi yerlerini gezdi. Motor Sich müzesini ziyaret eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, müze mühendisi Lesia Ribalka eşliğinde müzedeki uçak motorları, motosikletler, tanklar, helikopterler, fotoğraf makineleri, gramofonlar ve Ukrayna tarihine adını kazımış pilotlar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 saate yakın müzede çeşitli konular hakkında bilgi toplayan gezi heyeti, burada bir müddet ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Mühendislik Tekniği ve Uçak Motorları Tarihi Müze Mühendisi Lesia Ribalka, Ukrayna'da ilk uçak motoru üreten fabrikaların 1907 yılında kurulduğunu kaydetti. 2012'de açılan ve Ukrayna'nın motor üretme sanayisi anlamındaki en önemli müzesinin 'Motor Sich' olduğunu kaydeden Ribalka, kendilerini ziyaret eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

"Stantlar açılacak"

65 kişiden oluşan işadamı heyeti, bugün Building Spring 2018 Fuarının açılışına katılacak. Fuarda iş adamları, kendi sektörlerini tanıtacaklar ve ikili görüşmeler yaparak hem bölgeyi, hem de kendi sektörlerini tanıtma fırsatı bulacaklar. - TEKİRDAĞ