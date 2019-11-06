06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Çok yakında istisnasız tüm nesneler birbiriyle bağlantılı olacak. Bu doğrultuda, şirketler için de büyümenin anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club toplantılarının sonuncusu "CEO Agenda 2020" başlığı ile düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, yaşadığımız çağda gerçekleşen değişim ve dönüşüme işaret etti.

Dijitalleşme çağının yaşandığını belirten Deegan, şunları kaydetti:

"Teknoloji, toplumu ve işletmeleri dönüştürüyor. Çok yakında istisnasız tüm nesneler birbiriyle bağlantılı olacak. Bu doğrultuda, şirketler için de büyümenin anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. Bu kapsamda, İTÜ Vodafone Future Lab'daki iş ortaklarımızla güçlü bir yerel ekosistem geliştirdik. Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak."

İş ortaklarına teşekkür eden Deegan, "Türkiyenin devam eden dijitalleşme sürecinde onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"50'yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla 'nesneye' hayat veriyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Dijital Dönüşüm ve Verimlilik" başlıklı konuşmasında, dijital dönüşümün etkilerinden bahsetti.

Şahin, dünyanın değişip dönüşmesiyle aynı anda her geçen gün biraz daha karmaşık hale geldiğini, iyilik ve güzellikleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Dijitalleşmenin, pek çok ödülü de sunduğuna dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 10 yılda dijital ekonominin 100 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yine yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın 75 milyon işi yok edeceği 132 milyon yeni iş alanı yaratması öngörülüyor. Karşımıza yaklaşık olarak 58 milyon yeni iş gücü ihtiyacı ortaya çıkacak. İş gücünün hangi alanda ortaya çıkacağı da çok kritik.

Dijitalleşmenin katkısına bakarsak, Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde 10 puanlık bir artış, şirketlere ortalama olarak ilave yüzde 1'lik Faiz ve Vergi Öncesi Kar artışına denk geliyor, yani dijitalleşme şirketlerinin karlılığını önemli ölçüde etkiliyor."

Konuşmasında nesnelerin internetinin etkilerine de değinen Şahin, Vodafone'un yaptığı "IoT Barometresi" araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Araştırma sonuçlarının, şirketlerin yüzde 72'sinin rekabet anlamında IoT'ye yatırım yapmazlarsa yok olacaklarını, yüzde 60'ının işini ise kökten değiştireceğini ortaya çıkardığını aktaran Şahin, yüzde 75'inin de yaptığı yatırımın geri dönüşünü bir kaç yıl içinde gözlemlediğini dile getirdi.

"Vodafone olarak 50'yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla 'nesneye' hayat veriyoruz. " diyen Şahin, şirket bünyesinde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA