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Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Crystal Palace idmanında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Cenk Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek" paylaşımında bulundu.

05.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:46
Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Sakatlığı nedeniyle EURO 2020'yi kaçıracak olan milli oyuncu , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Golcü oyuncunun bu paylaşımı onbinlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

Bilindiği üzere , Cenk'in kiralık sözleşmesini feshedip golcü oyuncuyu Everton'a göndermişti. Cenk, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giyerken 2 kez ağları sarstı.


Haber Videosu

: Milli futbolcu Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor
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