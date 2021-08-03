Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu
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Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu

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Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'la görüşmesiyle ilgili yorumda bulundu. Cenk, "İngiltere onun için çok ters. Yavaş oynayan bir futbolcu. İspanya ligi için ideal bir isim. Zaten tekniği ile burada fark yarattı" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş'ta sakatlanan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, transfer gündemindeki Rachid Ghezzal'ı değerlendirdi.

Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu

"İSPANYA'YA UYGUN"

Ajansspor'a konuşan Cenk Tosun, "Oyun karakteri İngiltere'ye ters. Yavaş oynayan bir futbolcu. İspanya için ideal bir isim. Zaten tekniği ile burada fark yarattı" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu

ÇİFTE KUPADA BÜYÜK PAYI VAR

Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda ve kupa zaferinde büyük pay sahibi oldu. Ligde 31 maçta 8 gol atıp 17 asist yapan Ghezzal, takımın en önemli hücum silahı haline dönüştü.

Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu
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