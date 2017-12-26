"Cenk'i Satmıyoruz, Demba Ba'yı İsterim"
Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun’un İngiltere’ye gideceği ve Demba Ba’nın geri döneceği iddialarına yanıt verdi, “Cenk’i satma düşüncemiz yok. Demba Ba’nın gelmesini isterim ancak sakatlık durumu nedir bilmiyorum” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'ye transfer olacağı ve Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arda Turan'ı devre arasında kadrolarına katmak istedikleri iddialarına açıklık getirdi.
Arda'nın önemli bir isim olduğunu belirten Başkan Orman, "Arda Turan benim de çok sevdiğim bir futbolcu. Türk futbolunun da önemli bir markası. Beşiktaş cephesi için ise Arda'nın oynadığı bölgelerde çok fazla oyuncumuz var. Oyuncu transfer etmekten önce mevcuttan en yüksek verimi almalıyız. Arda'ya Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok" dedi.
Fikret Orman, Cenk Tosun'u devre arasında satma niyetinde olmadıklarını bildirdi. Orman, "Cenk kıymetli bir kardeşimiz. Bizim evladımızdır. Oğuzhan da öyle. Burada olmaktan mutlular. Kariyerleri için faydalı olabilecek bir şey çıkarsa ben de destek olurum. Ancak şu anda gündemimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok. Cenk burada çok mutlu ve biz de ondan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı, Demba Ba'nın olası transferi ve Jose Sosa'ya talip oldukları iddiaları için ise şunları söyledi: "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Sosa için talep yapmadık, sezon başında da talebimiz olmadı. Sosa gündemimizde değil."
'Memnun değilim'
Fikret Orman, Beşiktaş'ın ligin ilk yarısındaki performansından memnun olmadığını söyledi. Sezonun ikinci yarısında üst üste 3. şampiyonluk için mücadele vereceklerini kaydeden Orman, "Beşiktaş kadrosunun bu sene daha iyi olması lazımdı. İlk devre otuza yakın maç yaptık. İkinci devre ise daha az maçımız var. İçeride oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Devre arasını iyi geçirip üst üste şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Fatih Terim yorumu
Beşiktaş Başkanı, Fatih Terim'in 4. kez Galatasaray'ın başına geçmesini de değerlendirdi. Orman, "Ligde keyifli bir yarış var. Herkes başarılı olmak isteyecektir. Fatih Terim de kariyeri belli, sevdiğimiz bir spor adamı. Biz de Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Lig bu sene güzel geçiyor. Çok takım yarışın içinde, bunda keyif almak lazım. Sene sonuna kadar çok zaman var. Hakemlerin etkilemediği bir lig olsun" yorumunu yaptı.
Özel fincan
Başkan Orman, Şenol Güneş ve Oğuzhan Özyakup ile kulüp yöneticileri Hakan Özköse ve Berk Hacıgüzeller, Jumbo'nun Beşiktaş için özel tasarladığı kahve fincanlarının tanıtımını İstinye Park'taki Brooks Brothers mağazasında gerçekleştirdi.
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