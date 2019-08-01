Cenk Alper kimdir? Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper oldu!

Sabancı Holding yeni CEO'sunu duyurdu. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olan Cenk Alper, görevinden ayrılan Mehmet Göçmen yerine CEO'luğa getirildi. Sabancı Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2019 tarihindeki toplantısında;

Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Chief Executive Officer'lık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Cenk ALPER'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

CENK ALPER KİMDİR?

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptı.

Sabancı Holding'e 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katıldı. Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı.

Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yaptı. Devamında 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Cenk Alper, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren CEO olarak atandı.