Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Ozan Tufan Milli maçta var mı, yok mu, neden yok? Cengiz ve Ozan sakatlık mı geçirdi?

Cengiz Ünder kadroda yok mu, maçta neden yok, sakatlandı mı? Rıdvan Yılmaz, Barış Alper, Halil Dervişoğlu Milli maçta yok mu, neden yok? Ozan Kabak neden yok? UmutMeraş var mı yok mu? Kaan Ayhan yok mu, neden yok?

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Karadağ : Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic

Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Orkun, Hakan, Barış, Halil, Kerem, Burak

CENGİZ ÜNDER MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK MU, MAÇTA NEDEN YOK?

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı. Bu bakımdan bugünkü Karadağ maçında forma giyemeyecek.

RIDVAN YILMAZ, OZAN KABAK VE OZAN TUFAN MAÇTA YOK MU?

Rıdvan Yılmaz muhtemel ilk 11'de yer almıyor. Fakat kadroda bulunuyor. Cebelitarık maçında sonradan oyuna girmişti. Bu maçta da oyuna girmesi bekleniyor.

Ozan Kabak kadroda yer almıyor.Yapılan açıklamaya göre viral enfeksiyon nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ozan Tufan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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