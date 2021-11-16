Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Ozan Tufan Milli maçta var mı, yok mu, neden yok? Cengiz ve Ozan sakatlık mı geçirdi?
Bugün Karadağ-Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı oynanacak. Maçın muhtemel ilk 11'i açıklandı. Muhtemel ilk 11'de bazı isimler yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar merak etti. Peki, Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz, Barış Alper, Halil Dervişoğlu Milli maçta var mı, yok mu, neden yok? İşte bilgiler...
Cengiz Ünder kadroda yok mu, maçta neden yok, sakatlandı mı? Rıdvan Yılmaz, Barış Alper, Halil Dervişoğlu Milli maçta yok mu, neden yok? Ozan Kabak neden yok? UmutMeraş var mı yok mu? Kaan Ayhan yok mu, neden yok?
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Karadağ : Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic
- Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Orkun, Hakan, Barış, Halil, Kerem, Burak
Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı. Bu bakımdan bugünkü Karadağ maçında forma giyemeyecek.
Rıdvan Yılmaz muhtemel ilk 11'de yer almıyor. Fakat kadroda bulunuyor. Cebelitarık maçında sonradan oyuna girmişti. Bu maçta da oyuna girmesi bekleniyor.
Ozan Kabak kadroda yer almıyor.Yapılan açıklamaya göre viral enfeksiyon nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Ozan Tufan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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