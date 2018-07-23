Cengiz Ünder'li Roma, İsveçli Kaleci Robin Olsen ile Anlaşma Sağladı

Alisson Becker'i rekor bir satışla Liverpool'a gönderen Roma, yeni file bekçisini Danimarka'da buldu. İtalyan ekibi, 28 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen için Kopenhag ile 12 milyon euroya anlaştı ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için İtalya'ya getirdi.

63 MİLYON EURO CEPTE

Liverpool'a Alisson Becker'i 75 milyon euroya satan Roma, böylece kaleci transferinde 63 milyon euro kar etmiş oldu.

Kopenhag'ta 3 sezon forma giyen İsveçli kaleci, geçtiğimiz sezon 37 maçta 45 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapadı.