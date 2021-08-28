Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti
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Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Forvet arayan Fransız ekibi Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Larin için 6 milyon euro önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebii, bu teklifi reddetti. Beşiktaş, 10 milyon euronun altına Larin'i satmayı düşünmüyor.

Aradığı futbolcuyu bulamayan Marsilya, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala rotasını Beşiktaş'a kırdı.

İKİNCİ LARIN TEKLİFİ

Sporx'in haberine göre; Transfer dönemi içerisinde Larin için Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Marsilya, Kanadalı golcü için Siyah-Beyazlı yönetime 6 milyon euroluk bir teklif daha iletti.

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti

YİNE RET

Beşiktaş, Larin için 10 milyon euro bonsevis bedeli talep etti. Marsilya'nın teklifi transfer dönemi içerisinde üçüncü kez geri çevrilmiş oldu.

SÖZLEŞME UZATMAYA YANAŞMIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu imza için ikna etmekte zorlanıyor. Beşiktaş 1,5 önerdi, Larin ise 2,5 milyon istedi.

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Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti - Haberler Spor
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