Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti
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Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti

Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti
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Ligue 1'in açılış haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 3-2 mağlup etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundu ve tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 88. dakikada duran oyun 10 dakika sonra yeniden başladı. 86 dakika oyunda kalan milli futbolcumuz, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Montpellier'le karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuzun gol attığı mücadelede Marsilya maçı 3-2 kazandı.

OLAYLAR NEDENİYLE MAÇ UZUN SÜRE DURDU

Montpellier 30. dakikada Peres'in kendi kalesine attığı gol ve 34. dakikada Laborde'nin sayısıyla 2-0 öne geçti. İkinci yarıda vites artıran Marsilya, Cengiz Ünder'in 68. dakikada attığı golle adeta maça tutundu. 75 ve 80. dakikalarda Payet'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılan Marsilya tarihi bir geri dönüşe imza attı. Öte yandan sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 88. dakikada duran oyun yaklaşık 10 dakika sonra yeniden başladı.

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Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti - Haberler Spor
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