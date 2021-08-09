Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti

Ligue 1'in açılış haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 3-2 mağlup etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundu ve tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 88. dakikada duran oyun 10 dakika sonra yeniden başladı. 86 dakika oyunda kalan milli futbolcumuz, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.