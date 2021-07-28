Cengiz Ünder adeta rakibinin belini kırdı! Harika çalımıyla izleyenleri mest etti
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında şov yaptı. Benfica'yla oynanan maçta rakibine harika bir çalım atan milli futbolcu, karşılaşmayı izleyenleri büyüledi. Marsilya'nın resmi hesabından paylaşılan o anlara taraftarlardan beğeni yağdı.
Roma'yla yolları ayıran Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımı Marsilya2ya transfer olmuştu. Milli futbolcu yeni sezon öncesi gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.
CENGİZ'İN ÇALIMINA BEĞENİ YAĞDI
Fransız ekibinin, Benfica'yla oynadığı hazırlık maçında rakibini harika bir çalımla oyundan düşüren Cengiz Ünder, karşılaşamayı izleyenleri mest etti. Marsilya'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüye beğeni yağdı.