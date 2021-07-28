Cengiz Ünder adeta rakibinin belini kırdı! Harika çalımıyla izleyenleri mest etti

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında şov yaptı. Benfica'yla oynanan maçta rakibine harika bir çalım atan milli futbolcu, karşılaşmayı izleyenleri büyüledi. Marsilya'nın resmi hesabından paylaşılan o anlara taraftarlardan beğeni yağdı.