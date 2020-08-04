Cengiz kadroda, Mert Çetin yok! Roma, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Roma, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İtalyan ekibinde Cengiz Ünder kadroda yer alırken, Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA'ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız Cengiz Ünder kadroda yer aldı. Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

Perşembe günü 19.55'te başlayacak mücadelede Roma'nın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic. - İSTANBUL

Kaynak: İHA