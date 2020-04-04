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Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz holding, Koronavirüs, Ekonomi

Cengiz Holding'ten 34 milyon TL'lik destek

Cengiz Holding, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için 34 milyon TL bağışladı.

04.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:21
Cengiz Holding'ten 34 milyon TL'lik destek

Cengiz Holding, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için 34 milyon TL bağışladı.

Cengiz Holding tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Bizbize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası' olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL'ye ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz ve tek yürek olduğumuz şu günlerde Cengiz Holding olarak doğrudan yaptığımız 34 milyon TL'lik desteğin dışında; Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış iştirak şirketlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla da hem nakdi hem ayni olarak destek kampanyalarının bir parçası oluyoruz. Zor ve tarihi günlerin yaşandığı süreçte, dayanışma ruhu içinde bu günleri de atlatacağımıza inancımız tam. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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