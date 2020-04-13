SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› 'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek - Ekonomi
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt, Samsun, Ekonomi

'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Samsun'da hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 'dev' destekte bulundu.

13.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:34
'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Samsun'da hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 'dev' destekte bulundu.

Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı 82 yaşındaki iş adamı Cemal Yeşilyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duyarsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı bağış kampanyasına 1 milyon 100 bin lira bağışlayan Cemal Yeşilyurt, Demir Çelik Üreticileri Derneği'ne de aynı amaçla 200 bin lira verdi. Böylece Cemal Yeşilyurt, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon 300 bin lira bağış yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayan Cemal Yeşilyurt, Samsun'da 4 bin 500, İskenderun'da da bin aileye üçer ay yetecek gıda yardımında bulundu.

"Mili Mücadele ruhuyla bugünleri de geride bırakacağız"

İş dünyasının "Cemal Amcası", rutin yardımlarının da devam ettiğini ifade ederek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik içinde adeta bir Mili Mücadele ruhuyla bugünleri de geride bırakacağız. Bu ülkede, zengin-fakir demeden herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devlet yaşasın ki millet yaşasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Pegasus, Mayıs'ın ilk yarısındaki tüm uçuşlarını iptal etti Ekonomi
Pegasus, Mayıs'ın ilk yarısındaki tüm uçuşlarını iptal etti
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı Ekonomi
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Saruhan Oluç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Simge Sağın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: 'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:17:32. #1.15#
title