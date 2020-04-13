'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Samsun'da hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 'dev' destekte bulundu.

Samsun'da hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 'dev' destekte bulundu.

Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı 82 yaşındaki iş adamı Cemal Yeşilyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na duyarsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı bağış kampanyasına 1 milyon 100 bin lira bağışlayan Cemal Yeşilyurt, Demir Çelik Üreticileri Derneği'ne de aynı amaçla 200 bin lira verdi. Böylece Cemal Yeşilyurt, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon 300 bin lira bağış yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayan Cemal Yeşilyurt, Samsun'da 4 bin 500, İskenderun'da da bin aileye üçer ay yetecek gıda yardımında bulundu.

"Mili Mücadele ruhuyla bugünleri de geride bırakacağız"

İş dünyasının "Cemal Amcası", rutin yardımlarının da devam ettiğini ifade ederek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik içinde adeta bir Mili Mücadele ruhuyla bugünleri de geride bırakacağız. Bu ülkede, zengin-fakir demeden herkesin üzerine düşen görevler var. Biz de her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devlet yaşasın ki millet yaşasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA