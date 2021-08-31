Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
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Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

12 yıldır Fransa'da kaçak olarak yaşayan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak.

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı davalık oldu.

TMSF BAŞKAN VE ÜYELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Cem Uzan, Şubat 2020'de yaptığı açıklamanın bir kısmında, "Ahmet Ertürk ve TMSF denen hırsızlar ordusu" ibaresini kullanınca TMSF Başkan ve Kurul üyeleri Uzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Cem Uzan'ın mesnetsiz bir şekilde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu nedenle hem kurumun hem de şahısların alenen hedef alındığı ifade edildi.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında halen aranması bulunan Cem Uzan'ın Türkiye'de bir adresi olmadığı için ifadesi alınamadı. Savcılık, onaylı Instagram hesabına sahip olan Uzan hakkında söz konusu paylaşımlardan dolayı 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
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Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak - Haberler Ekonomi
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