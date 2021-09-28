Cem Küçükdeveci gözünü milli takıma dikti

Genç tenisçi Cem Küçükdeveci, iyi bir sezon hazırlığı geçirerek bu sene hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu söyledi.

En iyi genç tenisçilerinin kıyasıya rekabet ettiği 2019 Yeşilyurt Cup Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini geride bırakan Cem Küçükdeveci, şampiyonluğun ardından iyi bir sezon hazırlığı geçirip bu sene hedefinin milli takıma kadar yükselmek olduğunu belirtti. 29 yaşındaki sporcu, hedefleri arasında Avrupa'nın da olduğunu vurguladı.

Kariyerinde birçok turnuvasında kupaya uzanmasına rağmen milli takımlarda böyle bir mutluluk yaşamadığı için bir tarafının eksik olduğunu belirten Cem Küçükdeveci bunun için çok çalışacağını belirtti. İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ve Avusturyalı Dominic Thiem gibi önemli tenisçilerin kendisine ilham verdiğini ve onlar gibi başarılı bir tenisçi olmak ve ülkesini temsil etmek istediği vurguladı.